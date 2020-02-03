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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, sunuldu!

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu!

03.02.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,10:55

deniz unsurlarının, , karasuları ve açıkları, ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, sunuldu.

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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