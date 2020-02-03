‘Ders sayısı azalacak yaz tatili kısalacak’

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında okullarda ders sayılarının azalması ve yaz tatilinin kısalması yönünde açıklamalarda bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında okullarda ders sayılarının azalması ve yaz tatilinin kısalması yönünde açıklamalarda bulundu. Liselerde ders sayılarının azalacağını ve önümüzdeki sene pilot uygulamanın başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Dünyanın birçok ülkesinde 15 ders yok. 15 ders alırsanız yüzeysel alırsınız çözünürlük azalır. 8 ders alırsanız derinlik artar" dedi. Yaz tatiliyle ilgili de konuşan Selçuk, "Bir ülkede yaz tatili ne kadar uzarsa öğrenmede unutma artar. 3 aylık yaz tatili çok verimsiz ve çok uzun. Aklınıza gelen 30 ülkede bu kadar uzun 3 aylık yaz tatili yok. İleride sezona yaymak koşuluyla yaz tatili 15 gün daha kısalabilir" ifadelerini kullandı.