‘Devlet, ailem için her türlü imkanı sağlıyor’

AYDIN’DA yaşayan Volkan Alacaoğlu, Çinli eşi Pan Caigun ve 3 yaşındaki oğlu Shucheng Pan’ı Türkiye’ye getirmek için seferber olan devlet yetkililerine teşekkür etti.

AYDIN'DA yaşayan Volkan Alacaoğlu, Çinli eşi Pan Caigun ve 3 yaşındaki oğlu Shucheng Pan için seferber olan Türk yetkililere teşekkür etti. Eşi ve oğlunun bulundukları Xiangyang kentinde daha güvende oldukları için tahliye talebini geri çevirdiklerini dile getiren Alacaoğlu "Türk devleti büyüklüğünü bir kez daha gösterdi, ailem için her türlü imkanları sağlıyorlar" dedi.



Risk atlatılıncaya kadar ailesinin bulundukları yerden çıkmak istemediğini aktaran Alacaoğlu, "Eşim orada anne ve babasıyla birlikte kalıyor. Evden dışarı çıkmıyorlar. 1 yıllık gıda ihtiyaçlarını stoklamışlar. En büyük sıkıntıları maske. Eşim ve oğlumu çok özledim. Onlara kavuşacağım günü iple çekiyorum" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE