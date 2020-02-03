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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

03.02.2020, 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,17:54

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

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