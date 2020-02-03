Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Ayrıntılar geliyor...
03.02.2020, 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,17:54
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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