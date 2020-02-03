FETÖ’cü sanıklar tek tek hesap veriyor

FETÖ'NÜN 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 32 dava görülecek.

FETÖ'NÜN 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 32 dava görülecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 ildeki davalarda 1973 sanığın yargılanmasına devam edilecek.