  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > FETÖ’cü sanıklar tek tek hesap veriyor

’cü sanıklar tek tek hesap veriyor

FETÖ’cü sanıklar tek tek hesap veriyor
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'NÜN 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 32 dava görülecek.

FETÖ'NÜN 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin şubat ayında yurt genelinde sanık sayılarıyla öne çıkan 32 dava görülecek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 ildeki davalarda 1973 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ’cü sanıklar tek tek hesap veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN