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Hafter ’deki görüşmelere katılacak

Hafter Cenevre’deki görüşmelere katılacak
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'NIN darbeci generali 'in İsviçre'nin kentinde gerçekleştirilecek 5+5 askeri komisyon görüşmelerine katılacağı duyuruldu.

LİBYA'NIN darbeci generali Halife Hafter'in İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek 5+5 askeri komisyon görüşmelerine katılacağı duyuruldu. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'nın doğusundaki Ar Rajma bölgesinde, Cenevre'de başlaması beklenen Ortak Askeri Komisyon (5+5) müzakerelerine katılacağını doğrulayan Hafter ile bir araya geldi" denildi. Görüşmelerde siyasi ve ekonomi konuların ele alındığı da belirtildi.
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