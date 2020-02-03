‘Katı atık bertaraf tesisi dayatmacılıktır’

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Menderes'te yapımı düşünülen katı atık bertaraf tesisi hakkında yerinde inceleme yapt

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Menderes'te yapımı düşünülen katı atık bertaraf tesisi hakkında yerinde inceleme yaptı. Köylülerle bir araya gelen Prof. Dr. Kalyoncu, toplantıda Menderes'e bağlı Karakuyu, Gölova, Çakaltepe ve Zeytinköy mahallelerini etkileyecek olan çöp arıtma tesisi projesine tepki gösteren köylülerin görüş ve kaygılarını dinledi. Kalyoncu, burada yaşayan insanların fikri alınmadan ve ÇED Raporu hazırlanmadan tesisle ilgili ihale sürecinin başlatılmasının yanlış olduğunu söyledi. Öncelikle il sınırının belediye sınırı olması sebebiyle eski köylerdeki halkın yaşadığı zorlukların farkında olduğunun altını çizen Kalyoncu, konuyu daha önce TBMM'de dile getirdiğini hatırlattı.

ETKİSİNİ KESTİRMEK ZOR

İzmir'in çevresel risklerle dolu bir şehir halinde olduğunu ve bunu çözmekle görevli Büyükşehir Belediyesi'nin sadece makyajla meşgul olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisinin öncelikle 4 köyümüzü etkileyecek gibi görünse de, ortada bir ÇED raporu olmadığından çevreye etkilerinin neler olacağını kestirmek zordur. Tahtalı Baraj Gölü'ne oldukça yakın olan bu köylerde oturan halkın itirazlarına rağmen, projenin buraya yapılması kararını kabul edilemez bir "yaptım oldu" dayatmacılığıdır. Küçük Menderes Havzası'nı korumak vatan sevgisinin bir gereğidir" diye konuştu. Hasan Kalyoncu, köylülere bu işin takipçisi olacağı ve mücadele edeceğinin sözünü de verdi.