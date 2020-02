Koronavirüs, SARS salgınını geride bıraktı! Ölü sayısı 361'e yükseldi

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e çıkarken, salgın Çin'de yol açtığı can kaybı sayısıyla SARS'ı geride bıraktı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki kesinleşmiş toplam vaka sayısının da 17 bin 205'e ulaştığını açıkladı.

SARS SALGINI 349 CAN ALMIŞTI

Çin'de sadece Pazar günü 2 bin 829 yeni vaka ve 57 ölüm kayıtlara geçerken, günlük bazda yine rekor kırılmış oldu. Böylelikle Çin'de yeni korona virüsün neden olduğu can kaybı, 2002 ve 2003 yıllarında görülen SARS salgınını geride bıraktı. SARS, Çin'in ana karasında 349 can almıştı.

Şu ana kadar korona virüsünden kaynaklı 20'den fazla ülkede 171 vaka bildirilirken, Çin sınırları dışındaki tek ölüm vakası Filipinler'de yaşandı.



ŞANHAY BORSASI, BÜYÜK DÜŞÜŞLE AÇILDI

Şanhay Bileşik Endeksi'nde uzun bir aranın ardından bugün tekrar işlem yapılmaya başlandı. Açılışta yüzde 8.73'lük değer kaybı yaşanırken, bu günlük bazda 2015'ten bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bayram tatilinin bitişiyle 31 Ocak'ta açılması beklenen Şanhay Borsası'nın açılışı, salgın nedeniyle 3 Şubat'a ertelenmişti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBOC) ise keskin düşüşleri önlemek ve kredi desteğini güçlendirmek için dün bankalar arası piyasalara 1.2 trilyon yuan (171.4 milyar dolar) fon enjekte edeceğini açıklamıştı.

IHA