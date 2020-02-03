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’daki ’de de hissedildi

Manisa’daki deprem İzmir’de de hissedildi
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'IN sitesindeki bilgiye göre Akhisar'da sabaha karşı 03.23'te 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin 5.84 km derinliğindeki sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra 'de de etkili şekilde hissedildi.

AFAD'IN internet sitesindeki bilgiye göre Manisa Akhisar'da sabaha karşı 03.23'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.84 km derinliğindeki sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'de de etkili şekilde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre dün saat 06.25'te Kırkağaç ilçesinde de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bunu 09.26'da 3.7, 14.36'da ise 4.4 büyüklüğündeki depremler izledi. Öte yandan Marmaris'te de saat 13.40'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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