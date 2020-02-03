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Sınır birliklerine askeri sevkiyat

Sınır birliklerine askeri sevkiyat

03.02.2020, 17:25

sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar 'a ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

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