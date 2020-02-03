Sınıra İdlib sevkiyatı

Suriye’de Türkiye sınırı yakınındaki İdlib’e rejim güçleri ve Rus uçaklarının saldırıları sürerken, Türkiye’de harekete geçti. Başkan Erdoğan’ın İdlib’de askeri güç kullanılabileceğini söylemesinin ardından İdlib yakınlarına tanklar sevk edildi

Esad rejimi ve Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle büyük bir dramın yaşandığı İdlib'den kaçan insanlar Türkiye sınırlarına doğru gelmeye başladı. Bölgede yaşanan insani krizin son bulması için saldırıların bir an önce sonlandırılması çağrısını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son saldırıların ardından resti çekti. Sivilleri vuran saldırıların bir türlü son bulmaması üzerine Başkan Erdoğan, İdlib için "Askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



TANKLAR SINIRA GİTTİ

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri hemen düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) ve tankların bulunduğu askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çok sayıda askeri araç, takviye amaçlı sınır hattına gönderildi. TSK'nın sevkiyat yaptığı Reyhanlı ilçesi, İdlib'in kuzeyinde yer alıyor.



GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ YERLEŞİMLERİNİ ELE GEÇİRİYORLAR

SURİYE İdlib'de, Rusya'nın hava desteğini alan rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar sürüyor. Rejim güçleri, Halep'i Lazkiye'ye Bağlayan M4 yolunun güneyinden batıya doğru yayılarak 30 köyden oluşan Cebel Zaviye dağını ele geçirmeyi planlıyor. TSK ise, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesine askeri konvoy göndermeye devam ediyor.



BAB İLÇESİNE RUS SALDIRISI

FIRAT Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçe merkezi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu. Muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı. Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami'nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı. Önceki gün gündüz saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.