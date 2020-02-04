Afrin'e YPG-PKK'dan füze saldırısı!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.
Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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