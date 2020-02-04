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'e -'dan füze saldırısı!

Afrin'e YPG-PKK'dan füze saldırısı!

04.02.2020, 17:49

'de terör örgütü /'nın 'e bağlı ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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