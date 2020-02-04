AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.40'ta başladı.

Kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

Çelik'in açıklamalarından satır başları;



Sağlık Bakanlığı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı. Tamamen insani temelde nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma konusunda vatandaşlarına sahip çıkma konusunda hassasiyeti ortaya konuldu.

Gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok. Batı medyasında Çin'deki normal insanların aşağılandığı yayınlar görüyoruz. Bu üzüntü vericidir. Bu gizli bir ırkçılıktır. Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir.

Gündem çerçevesinde 2011'den beri Suriye'de süren iç savaş ile gelişmeler oldu

Diplomatik süreçlerin geldiği nokta Soçi mutabakatı oldu. İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Fakat Esad rejimi buna uygun davranmamıştır. Sistematik saldırılarını sürdürmüştür. Türkiye Astana'ya uygun olarak garantör ülke olarak üzerine düşeni yapmıştır.

Rus tarafına birden çok gere askeri hareketimiz konusunda bilgi verilmiştir. Resmi olarak 2 defa bilgilendirme yapıldı. 8 şehit, 13 yaralımız var.

TSK cevabı vermiştir. 54 rejim hedefi tamamen imha edildi. Askerlerimize saldırılanlar böyle bertaraf edilmiştir. Bundan sonra Türkiye Soçi ve Astana sözleşmelerinin ruhuna uygun davranmayı sürdürmektedir.

Yeni bir göç tehlikesinin olduğunu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz.



Avrupa hep Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere odaklanmıştı. Şimdi iç krizlerle uğraşıyorlar. Burada kilit kelime reformdur. AB dağılma gibi bir tehdit ile karşı karşıya kalmaktadır. Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor. Türkiye ile ilgili olarak AB gerçekten kapsayıcı bir tutum ortaya koysaydı bu sıkıntıları yaşamayacaktı.



Bugün görünmez Berlin Duvarlarını inşa edenler olduğunu görüyoruz. Umarız Avrupa bu Brexit sürecinden bir ders çıkarır.



Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Planı' bir işgal planıdır. Bu plana ilk tepki koyan ülke Türkiye'dir. Genel tepki bu planın müzakere edilsin yönünde orta yolcu bir tavırdı. Türkiye'nin tavrının ardından daha net tavırlar gelmeye başladı. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Bunun da uluslararası anlaşmalarla teminatı yapılmış şekilde ilerlemesi gerekir. Arap Birliği'nin bir reddi oldu. Sağ duyulu bir karar aldılar.



Filistin halkının meşru haklarının sayılmadığı bir planı kabul etmemiş mümkün değildir. Barış planı dedikleri şey İsrail'deki aşırı sağcıların istediklerinin yerine getirilmesidir.

ABD bu planı ortaya koyarak tarafsızlığını kaybetmiştir.



Bir tartışma yürüyor. FETÖ Türkiye'nin en büyük tehdit kabul ettiği bir örgüt. Bu örgütle her alanda mücadele devam etmektedir.



FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır yok mudur tartışması devam ediyor. Elinde bilgi belge olan varsa bu araştırılsın. Şunu bunu suçlamak bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz.