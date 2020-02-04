Başkan Recep Tayyio Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Suriye ve Libya konuları ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinde Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan ile Merkel'den kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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