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Başkan Erdoğan 'nı kabul etti

Başkan Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

04.02.2020, 14:20 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,15:37

Başkan , ve Bin ’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA

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