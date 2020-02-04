Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Esad Rejiminin İdlib saldırısı vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı Detaylar geliyor...