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Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

04.02.2020, 22:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,22:14

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Başkan , Putin ile telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Esad Rejiminin İdlib saldırısı vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade ederek, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı

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