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4.5'lik depremle sallandı | Son depremler

Elazığ 4.5'lik depremle sallandı | Son depremler

04.02.2020, 06:55

Depremin vurduğu 'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 meydana geldi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

Depremin vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yol açıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.
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