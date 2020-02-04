Koronaya karşı HIV ve grip ilacı

Taylandlı doktorlar, yeni tip korona virüsü görülen bir hastanın HIV ve grip ilaçlarının karışımıyla tedavi edildiğini açıkladı.

Tayland'da iki doktorun hastalık semptomlarını gösteren Vuhanlı 71 yaşındaki Çinli bir kadını HIV ve grip ilaçlarının karışımıyla tedavi ettiği öğrenildi. Rajavithi Hastanesi'nde çalışan Kriangsak Atipornvanich ve Suebsai Kongsangdao adlı 2 doktor düzenledikleri basın toplantısında, hastanın ilaçları almaya başladıktan 48 saat sonra iyileştiğini söyledi. Başkent Bangkok'un güneybatısında Hua Hin'deki bir hastaneye yatırılan Çinli kadın, daha sonra Rajavithi Hastanesi'ne sevk edildi.



521

Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 17 bin 335'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 521'e yükseldi. Çin'de yeni korona virüsünün neden olduğu can kaybı, 2002 ve 2003 yıllarında görülen SARS salgınını geride bıraktı. SARS, Çin'in ana karasında 349 can almıştı. Şu ana kadar korona virüsünden kaynaklı 20'den fazla ülkede 171 vaka bildirilirken, Çin sınırları dışındaki tek ölüm vakası Filipinler'de yaşandı.



ÖLENLER YAKILACAK

ÇİN Ulusal Sağlık Komisyonu, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin bulundukları yerlere yakın olan krematoryum alanlarında yakılacağını ve geleneksel cenaze törenlerinin yasaklandığını bildirdi. Ayrıca, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerektiği gibi bedenlerinin dezenfekte edilip, mühürlendikten sonra açılmasına izin verilmeyecek mühürlü torbalara konulacağı belirtildi.



ÇİN'DEN GELEN UÇUSLAR DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldıklarını söyledi. Bakan Koca ayrıca Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi.



LİMANLARDA TEDBİR ALINDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün, korona virüsünün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle "küresel acil durum" ilan etmesinin ardından Türkiye'de Sağlık Bakanlığı gümrüklerde tedbir aldı. Havalimanlarında termal kamera kurulmasının ardından limanlarda da sağlık denetleme merkezleri önlemlerini artırdı.



