MSB paylaştı! ATAK Doğu Akdeniz'de

Milli Savunma Bakanlığının Doğu Akdeniz'den paylaşımı dikkat çekti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG GURBET hücum botuyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ATAK taarruz helikopterinin katıldığı eğitimin gerçekleştiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "TCG GURBET hücumbotumuz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ATAK taarruz helikopterlerinin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usullerinin geliştirildiği "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" 29 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildi." açıklamasını yaptı.

DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimde, hücum botu ile helikopterin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usulleri geliştirildi. Eğitim, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi.