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: /'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

04.02.2020, 09:58

(), 'nin kuzeyinden kaçan 2 /'li teröristin Mardin ve Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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