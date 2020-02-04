‘Nokta koymak yok operasyon sürecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de çatışmaları önlemek için bulunan askerlerimize yönelik saldırı ile ilgili konuştu. Türkiye’nin bu saldırının karşılığını misliyle verdiğini söyleyen Erdoğan, “Tespit edilen noktalar operasyonun hedefleri arasında. Noktayı koymak yok, operasyon devam ediyor” dedi

Başkan Recep Tayyip, Ukrayna ziyareti öncesi İdlib'de askerilerimizin şehit olduğu saldırı ve gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



BUNLARA SESSİZ KALAMAYIZ

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimizin tedavisi sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını misliyle vermiş durumda. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. İdlip'de 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır. Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen noktalar operasyonun hedefleri arasında. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Burada biz şehit verirken bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanımız zaten görüşme yapmıştı. İstediğimiz neticeyi alamazsak kendi muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini ileteceğiz. Arazide generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeyi yapıyor.



SÖZDE BARIŞ PLANI ALDATMACADIR

Planla ilgili daha önce yaptığım açıklamalarda bunun işgal planı olduğunu söylemiştik. Metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi aldatmacadır. 'Filistin tarafı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail sınırı içinde kaldığını kabul etmeli' diyor. Hamas'ın silahlarının toplanarak Gazze'nin silahsız bölge haline gelmesi diyor. Hamas silahını verecek, İsrail'in silahı ne olacak? Ben dün Hamas'ın lideri ile İstanbul'da görüştüm. Diğerleri PKK ile görüşmelerini yapıyor, biz ee... Böyle bir şey olmaz. Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir şey burada.



ZULMÜN BİR SINIRI OLUR MU?

Filistinlilere hakları olanı bile vermemişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Arap Ligi her ne kadar sürpriz de olsa toplantıda cevabını verdiler. Arap Ligi'nin bu ferasetinin devam etmesini temenni ederiz. Netenyahu'hun Trump ile yan yana yaptığı toplantı manidardır. Seçim kaybetmiş biri ile Trump'ın toplantı yapması zilletin ifadesidir.



'HERKES İDLİB KONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BİLSİN'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine dün Ukrayna'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'teki saldırı sonrası gereken bedellerin ödetileceğini belirterek, "Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin" dedi. Kiev temaslarında yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in sekizinci toplantısına başkanlık eden iki lider, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

Burada yaptığı konuşmada Türkiye olarak Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadıklarını söyleyen Erdoğan, İdlib'deki saldırıyla ilgili ise "İdlib'deki gelişmeler altından kalkılamaz hale geldi. Çok sabrettik. İdlib 3-4 milyon insanın yaşadığı bir yer. Maalesef 1 milyona yakın insan sınırlara yürüyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Onun için karşı tedbirler alınmak durumunda. Bunları kendi yerlerinde nasıl iskan ederiz, bunu çalışmasını yapıyoruz" dedi. Erdoğan, "Askerimize yönelik hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil, 5'i asker 8 kişi şehit oldu. Şu anda biz de gerekenleri yapıyoruz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin" diye konuştu.

