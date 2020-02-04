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'den kampanyası

THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

04.02.2020, 09:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,09:58

, 'ndan , İrlanda, , Norveç, , , Finlandiya, Beyaz Rusya, , Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı başlattı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat'a kadar satın alacakları biletlerle 3 Şubat-15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk yapacak.

Kampanya biletlerin fiyatları THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak.

Ayrıntılı bilgiye www.turkishairlines.com sitesinden ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

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