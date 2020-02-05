Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçak saldırı sonucu şehit olan askeri ve sivil personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.







SURİYE KONUSUNDA İZLEYECEĞİMİZ STRATEJİYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM

Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir. Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik.

SURİYE KRİZİNİ DAHA DA İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GETİRDİ

2015 yılından itibaren Suriye'deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Rejim ve terör örgütlerinin sınırlarımızı taciz etmeye başladığı bir noktaya ulaştı. Rusya ile yaşadığımız ve provokasyon olarak kabul ettiğimiz FETÖ'nün doğrudan içinde olduğu uçak krizi Suriye krizini daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.







TÜRKİYE'YE SURİYE TOPRAKLARINDA OPERASYON YÜRÜTME HAKKI TANIYOR

Suriye hükümetiyle 1998'de imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bu çerçevede ilk olarak 2016 Ağustos'unda Fırat Kalkanı harekatını başlattık. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek Cerablus ve El Bab'ı temizledik. Bizim elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı anlaşması var ve biz bu anlaşmanın gereği oradayız. Fırat Kalkanı harekatı DEAŞ'a karşı yapılan tek ciddi operasyondur.





AMA BU MUTABAKATA UYMADILAR

Suriye rejimi ağır bir yıkımın ardından Halep'i ele geçirmekle meşguldü. 2017 yılında Astana görüşmeleri başladı. İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Doğu Guta bölgelerinin çatışmasızlık alanı olması kabul edildi. Ama bu mutabakata uymadılar. Dünya bu vahşete sessiz kaldı. 2018 yılı Ocak ayındaki Zeytindalı Harekatı ile Afrin'i de teröristlerden temizledik. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500'ü buldu.



Başkan Erdoğan: Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti yapmak zorunda kalacaktır

RUSYA İLE SOÇİ'DE İDLİB'DE GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ KONUSUNDA ANLAŞTIK

Rusya ile Soçi'de İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi konusunda anlaştık. Tüm bu süreçleri ABD ile birlikte Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla yürüttük. Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Amacın bir terör örgütü eliyle Suriye'yi bölme olduğu açıktı.Amaç petrol kuyularıydı. Bunun üzerine 2019 yılı Ekim ayında ABD ile de gereken mutabakatı sağlayarak barış pınarı harekatını başlattık.





TÜRK ASKERİNİN KANININ AKTIĞI BİR YERDE...

Bugün geldiğimiz noktada ne İdlib'de ne de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki güvenli bölge mutabakatlarının işlemediğini görüyoruz. Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmesine izin veremeyiz. Taraflardan biri uymayacaksa bu mutabakatlar neden yapılıyor?

YA GAFİLDİR YA DA TAAMMÜDEN BU MİLLETİN HASMIDIR

Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşatıldığının farkında olmadığımız mı düşünülüyor. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine bilinçli olarak dönmelerin engellendiğini bilmediğimiz mi sanılıyor. Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına zarar gelmeden yapma prensibiyle hareket ediyor. Aksi takdirde zalimlerden bir farkımız kalmaz. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol 'zalimin başını ezmek mazluma sahip çıkmaktır.' Her kim "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyorsa ya gafildir ya da taammüden bu milletin hasmıdır. Bölgemizin güvenliği ve huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz.





REJİM BUNU YAPMAZSA TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAPMAK ZORUNDA KALACAKTIR

İdlib'den harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yükleme hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşatmakta kararlıyız. Bundan sonra mutabakat ihlallerine göz yummayacağız. Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin'e ifade ettim. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi umut ediyoruz. Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. Rejimin ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat ve kat fazladır. Dost unsurlara havadan ve karadan yapılan her saldırı kaynağına bakılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib'deki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor bunu bizzat yapma hakkımıza kimse itiraz edemez.

BU BEKLENTİMİZ KARŞILANAMADI

TSK'nın hava ve kara unsurları tüm harekat bölgesinde serbestçe hareket edecek gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkına bırakılmalıdır. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halen terör örgütü kontrolünde olan kısımlar vardır. Türkiye bu bölgelerle ilgili mutabakatlarında terör örgütünün ülkemize karşı saldırılarının durdurulması şartını ortaya koymuştur. Bu beklentimiz karşılanamadı.





DÜN AKŞAM SAYIN PUTİN İLE VERİMLİ VE KAPSAMLI BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIM

Madem bu saldırılar garantör ülkeler tarafından sağlanamıyor bizim bu işi bizzat kendimizin yapması kaçınılmaz hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde beklediğimiz adımlar atılmadığı takdirde Barış Pınarı Harekat bölgesinden operasyonu sürdürmekten çekinmeyeceğiz. Suriye'deki krizi sona erene kadar en doğru en sağlıklı en güvenli ve sürdürülebilir çözümü bulmaktır. Rusya ile dostluğumuzun sürmesine özel önem veriyoruz. Rusya'dan tek beklentimiz Suriye'deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır. Dün akşam Sayın Putin ile verimli ve kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisiyle tekrar bir araya geleceğiz.