Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, TSK'nin envanterinde bulunan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayrılması ve ayıklanmasının, kritik bir çalışma olduğunu söyledi. Erdoğan, dünyanın en büyük ve güçlü ordularından birine sahip Türkiye için, mühimmatın kendisi kadar diğer aşamalarının da önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin şu anda Suriye'de ve Libya'da doğrudan sahada mücadele veren, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Somali'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, "Hamdolsun sorumluluk üstlendiğimiz, ayağımızı bastığımız hiçbir yerde mahcup olmadık. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Hedeflerimize doğru yürürken hiçbir masumun, hiçbir günahsızın zarar görmemesini sağlayarak tüm dünyaya mertlik dersi verdik. Ahlaka ve erdeme uyularak da büyük mücadelelerin verilebileceğini dost, düşman herkese gösterdik." dedi.

HİSAR-A FÜZE SİSTEMİ

Yerlilik ve milliliğin savunma sanayisinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 17 yılda yaptığımız hamleler sonucunda, yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden 70'lere çıkmış durumdadır. Nereden nereye... Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi inşallah en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik."

"ARTIK İHRAÇ ETMENİN DE GURURUNU YAŞIYORUZ"

Yüzde 100 yerli tasarım, ilk milli savaş gemisi MİLGEM'in dördüncü korvetinin filoya katıldığını da belirten Erdoğan, "Milli gemi savar füze sistemimiz Atmaca'yı bu gemimize entegre ederek atışını başarıyla gerçekleştirdik. Bu gemileri artık ihraç etmenin de gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ada sınıfı korvetlerinin devamı niteliğindeki MİLGEM projesinin 5. gemisinin inşasına başlandığını, çıkarma gemisi Anadolu'nun tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah çıkarma gemimizi bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Tabii yetmez. Arkasından, biz de artık böyle sadece çıkarma gemisi değil, inşallah inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanını, şöyle bir uçak gemisini de yapacağız. Türkiye, bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır. Gölcük tersanesinde inşa etmekte olduğumuz 6 denizaltıdan ilki olan Piri Reis'i geçenlerde havuza çektik. Bu alanda da teknoloji ve bilgi birikimimizi artırıyoruz. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı, inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzle cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız. Hem kendi sınıfının en iyisi olacak hem de bizi, dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline getirecek Akıncı insansız hava aracını uçurduk. Şu anda buna da sahibiz. Yüksek irtifa, ağır yüklü bomba taşıyabilen böyle bir insansız hava aracına kavuştuk. Şimdi yakında bu da hizmete alınıyor. Tamamen milli tasarım olan Gökbey helikopterimiz de test uçuşları sonrası seri üretime geçecek. Daha fazla mühimmat taşıyan son teknoloji elektronik harp ve silah sistemleriyle donatılmış, dünyada sadece iki örneği bulunan ağır sınıf taarruz helikopteri projesine de başladık."

"TÜRKİYE, YÜKSEK TEKNOLOJİ RADAR GELİŞTİRME VE ÜRETME YETENEĞİNİ YAKALAMIŞTIR"

Türk savunma sanayisinin sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geleceğin harp teknolojilerini de şimdiden tasarlayıp, hazırlıklarını yaptığını belirten Erdoğan, bu konularda en önemli işin tasarım olduğunu, bunu, güçlü gençlikle başaracaklarını ifade etti.

Erdoğan, sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik silahlar ve lazer silah sistemlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"İlk milli lazer ARMOL'u envanterimize aldık. Kara Soj Projesi düşman hatlarındaki elektronik haberleşme ve radar sistemlerini köreltme anlamında önemli kabiliyetler kazandırdı. Hava Soj Projesi ile de bu alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete ulaşacağız. Çok uzun menzilde su üstü ve hava hedeflerinin tespit ve takibini gerçekleştirecek radar sistemi de yerli ve milli imkanlarla üretildi. Türkiye, artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğini de yakalamıştır. Burada sayamadığım yüzlerce savunma sanayii projemizle ülkemizi geleceğin tehditlerine hazırlıyoruz."

"ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Ekonomide onca saldırıya rağmen hedeflerden kopmadıklarını, yollarında kararlılıkla yürüdüklerini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor, dengeleri değiştiriyor, hayır dua ile anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliriz. Türkiye'nin bu konuma gelmesinde katkısı olan herkese şükran borçluyuz. Hiç şüphesiz en büyük şükranı da şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Teröristler karşısında kahramanca çarpışan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, korucularımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bugün Van'da çığ altında kalan vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Sınırlarımız ötesinde destan yazan tüm kahramanlarımıza, şahsım, milletim adına teşekkür ediyoruz. Kendilerini dev aynasında görenlere meydanı bırakmayan kahraman ordumuza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da canı pahasına istiklalini ve istikbaline sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz."

AA