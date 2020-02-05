Başkan Erdoğan'dan rekor oyla kazanılan Delice’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'ye en fazla oyun veren Kırıkkale’nin Delice ilçesinde düzenlenen mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerle final yapıyoruz. Şu gördüm ilgi alaka ile insan yorulur mu? Tabi ki yorulmaz." dedi.

"83 MİLYONUN TAMAMINA ÖRNEK OLDU"

Bugün, Delice'ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyorum.

BİZİM YOL ARKADAŞLIĞIMIZ UZUN SÜRECEK

Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek. Oylarıyla Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyan MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.