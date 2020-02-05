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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

05.02.2020, 15:18

Başkan , 'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu ve havan atışları sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Halil Demir, Onur Şükrü Özler, Gökhan Orhan, Uğur Katran, Serkan Deprem, Uğur Kurt, Kadir Yıldız ve tır şoförü İsmail Akatay'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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