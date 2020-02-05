Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

VAN'DA ÇIĞ FACİASI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. İçişleri Bakanlığı, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çığ altındaki 30 kişiye ulaşıldığını duyurdu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü." açıklamasında bulundu.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

Van'da ikinci facia! Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 VATANDAŞ KURTARILDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatandaşımızı (8 sağ,5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır.

Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir.

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu. Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti ve "Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığın altından çıktı." dedi.