İdlib’de 4 noktaya geçici üs kuruldu

Suriye’de Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son bir haftada 151 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, saldırıların yoğunlaştığı Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 692 bine ulaştı. Saldırının ardından gün boyu rejim hedeflerini vuran TSK, M4-M5 otoyollarının kesişme noktası olan Serakib ilçesinde 4 farklı noktada geçici üs kurdu.

Suriye rejim güçlerinin İdlib'in Serakib bölgesine konuşlanan Mehmetçik'e saldırmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Saldırının ardından gün boyu rejim hedeflerini vuran TSK, M4-M5 otoyollarının kesişme noktası olan Serakib ilçesinde 4 farklı noktada geçici üs kurdu. Gece boyu çatışmaların yaşandı ğı bölgeye askeri sevkiyat da devam etti. Rusya'nın desteğiyle rejimin Serakib'i kuşatması ve İdlib şehir merkezine yaklaşması üzerine bölgede bulunan Türk askerleri ve zırhlılar gece yarısı M5 ve M4 otoyollarının güvenliğini sağlamak için rejim hedeflerini ateş altına aldı. Serakib önlerine ulaşan Esad birlikleri ve TSK unsurları arasında mesafe 800 metreye kadar düştü. Serakib'in Ternebe ve Neyrab köyleri yoğun çatışmaların ardından Esad destekçilerinin kontrolüne girdi. TSK, Suriye rejimine ait topların gözlem noktalarına çevrilmesi üzerine hem Türkiye sınırında hem de İdlib içinde kırmızı alarma geçti.



