Korona virüslü bebek milyonları ağlattı

Korona virüsü ile ilgili bilanço gün geçtikçe ağırlaşırken, Çin'de enfekte olan bir bebeğin görüntüleri izleyenleri ağlattı. Görüntülerde, virüse yakalanan ve camla kaplı özel bir bölümde tutulan bebeğin babasıyla iletişim kurmaya çalışması yer aldı. Bebek babasına sarılmak istediğinde ise, baba gözyaşlarına hakim olamadı ve arkasını döndü. Dünya çapında milyonlarca insan, Çinli babaya sempati duydu. Görüntünün Vuhan Hastanesi'nde çekildiği ifade edildi.



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Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, Çin Sağlık Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık, tedavisi tamamlanan ve durumu iyiye giden bebeğin iyileştiğini açıkladı. Bebeğin ve ailesinin, hastaneden ayrılmaya hazırlandığı da kaydedildi.

