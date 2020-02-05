Onbinler uğurladı

İdlib’deki TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit olan askerlerimiz ve sivil personel dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Onbinlerin katıldığı cenaze törenlerinde hüzün vardı...

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan personelimiz dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ndeki cenaze törenine şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile vatandaşlar katıldı.



DİLEĞİN GERÇEK OLDU

Cenazede gözyaşı döken şehit yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin" dedi. Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıkta defnedildi. Şehit uzman çavuş Halil Demir için ilk tören İstanbul Tuzla'daki baba ocağında yapıldı. Şehidin babası Süleyman ve ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti.



ANNEYE ASKER SELAMI

Şehidin üniforması ağabeyi Mücahit Demir'e verildi. Bir kadın üsteğmenin şehidin annesine asker selamı verdiği anlar herkesi ağlattı. Şehit Demir'in (31) cenazesi, memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ikindi namazının ardından Bacıpınarlı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Şehit Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran (25) ise, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Meryem Katran (16), ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı. Katran'ın cenazesi Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Kadir Yıldız, Uğur Kurt ve Serkan Deprem'in cenazelerinin ise bugün toprağa verilmesi bekleniyor.



