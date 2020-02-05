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Sağlık Bakanı Koca'dan açıklaması: Yarından itibaren tüm uçuşlarda...

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yarından itibaren tüm uçuşlarda...

05.02.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020,16:47

Sağlık Bakanı , "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Bakan Koca, 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE YETERLİ MASKE MEVCUT"

Koca, "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz." dedi.

"42 KİŞİNİN EVDE GÖZETİM ALTINDA TUTULMASI ÖNERİLEBİLİR"

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir." açıklamasında bulundu.

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