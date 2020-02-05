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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

05.02.2020, 11:49

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki komando ve mühimmat takviyesi devam ediyor. Komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü tırlar, kent merkezinde geçerek istikametine doğru hareket etti.

Komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis kent merkezinde geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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