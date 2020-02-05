Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıkmıştı.

Türk Hava Yolları, yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pegasus uçağının pistten çıkması nedeniyle uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında açıklamada bulundu.

Üstün, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."