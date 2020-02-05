Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, yaşanan kaza nedeniyle bugünkü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıkmıştı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pegasus uçağının pistten çıkması nedeniyle uçuşlara kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında açıklamada bulundu.
Üstün, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."
Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini iptal etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.