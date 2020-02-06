AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair partisinin genel merkezinde önemli açıklamalarda bulundu. AP toplantısına PKK'lıların katılması hakkında Ömer Çelik, "Avrupa için kaygı verici bir olaydır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, pistten çıkan uçakla ilgili olarak, "Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

AP'nin giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladığını belirten Çelik, bunun Avrupa için kaygı verici olduğunu söyledi.

Çelik, "Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır." diyen Çelik, "PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir." şeklinde konuştu.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, İlker Başbuğ'un açıklamaları ile ilgili de "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar." ifadesini kullanarak, şöyle konuştu:

"Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."

AK PARTİ KIZILCAHAMAM KAMPI

Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi.

AA