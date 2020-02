'Başkan Tugay sözlerini unuttu’

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, görevine yeni başlayan CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç’u ziyaret etti. Çiftçioğlu, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın seçimlerde söz verdiği ancak yapmadığı 30 projeyi de rapor halinde Koç’a teslim etti.

İzmir Karşıyaka'da CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yerel seçim döneminde sözünü verdiği ancak hayata geçirmediği projeler tekrar gündeme geldi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, CHP İlçe Başkanı Murat Serdar Koç'u 'hayırlı olsun' ziyaretinde konuyu gündeme getirerek, Tugay'ın seçimlerde söz verdiği ancak yapmadığı 30 projeyi rapor halinde Koç'a verdi. Çiftçioğlu, Karşıyaka'da ivedilikle çözüm bekleyen birçok sorun bulunduğunu, bu sıkıntıların giderilmesi için de her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. CHP'li Koç ile görüşmesinin içeriğine ilişkin de bilgi veren Çiftçioğlu, "Karşıyaka'da hangi projelere ihtiyaç duyulduğu, sorunların ne olduğu, vatandaşların taleplerinin hayata geçirilmesi için neler yapılması gerektiği gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

'STRATEJİK PLANA ALMADI'

Belediye Başkanı Tugay'ın söz vermesine rağmen hala yapımına başlamadığı, bütçeye ve stratejik plana bile almadığı projeleri kendisine ilettiklerini ifade eden Çiftçioğlu, "Sayın Koç'tan bu projelerin takipçisi olmasını istedik. Karşıyaka uzun süredir hak ettiği hizmetten mahrum kaldı. Son 10 ayda daha da artan kötü yönetim nedeniyle belediye maddi kriz içine düştü. Karşıyaka halkı, ne Büyükşehir'den ne de ilçe belediyesinden verdiği oyun karşılığını yıllardır alamadı" açıklamasını yaptı. Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li 5 büyükşehir belediyesi meclis üyesinin de gerektiği şekilde Karşıyaka için lobi yapamadığını savunan AK Partili İsmail Çiftçioğlu, "Ötelenen, bekletilen, zamanı alınan her zaman Karşıyaka oldu. Vatandaşımız da artık bu durumdan bıktı, usandı. Karşıyaka'da mazeret dönemi bitmeli" diye konuştu.

O PROJELERDEN BAZILARI

Sivil toplum kuruluşları için yeni bina, Karşıyaka sahiline yeni bir sosyal tesis, 7-12 yaş arasındaki çocuklara kemik yaşı testi, Kadın Sığınma Evi, Mustafa Kemal Mahallesi'ne hobi bahçesi, Karşıyaka Çarşı'nın İskele ile buluştuğu noktada trafiğin yer altına alınması, Sporcu Sağlık Merkezi, İhtiyaç sahibi vatandaşlara bedava alışveriş kartı, Çöpler için geri dönüşüm sistemi, Antik Tiyatro Alanı, Olimpik Buz Pisti, Karşıyaka Kent Tarihi Müzesi, İzmir'in her yerinden görünebilir olacak 'Dönme Dolap' projesi, Mavişehir'e yeni iskele alanı, Kanser Danışma Merkezi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Can dostlarımız için özel hayvan mezarlığı.