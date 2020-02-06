CHP’de adaylık vizesi genel merkezden

CHP'de 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak olan 37. Olağan kurultay öncesinde il kongreleri start aldı. 8 Şubat'ta İzmir, 9 Şubat'ta İstanbul ve 16 Şubat'ta da Ankara il kongresi yapılacak.

CHP'de 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak olan 37. Olağan kurultay öncesinde il kongreleri start aldı. 8 Şubat'ta İzmir, 9 Şubat'ta İstanbul ve 16 Şubat'ta da Ankara il kongresi yapılacak. Kongreler öncesinde ise gözler il başkanlığı yarışına çevrilmiş durumda. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da işi şansa bırakmamak için aday adaylarıyla yaptığı ikna görüşmeleri, üç büyükşehirdeki il kongrelerinin de tek adayla yapılacağını gösteriyor.

ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Kılıçdaroğlu İzmir'de mevcut il başkanı Deniz Yücel, İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu ve Ankara'da Ali Hikmet Akıllı'nın adaylığını destekliyor. İstanbul'da eski il başkanı Cemal Canpolat, Kaftancıoğlu'na rakip olacağının vermişti ancak kulislere yansıyan son bilgilere göre Canpolat da Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından ikna olarak adaylıktan vazgeçti. Canpolat'ın adaylıktan vazgeçmesi hem kendisine imza veren delegelerin tepkisine yol açtı. CHP'de Adalar belediye başkan aday adaylarından Nurhan Çetinkaya isimli partili ise hem genel merkeze hem de Canpolat'ın adaylıktan vazgeçmesine tepki olarak adaylığını ilan etti. Çetinkaya, Canpolat'a kendisine imza veren 270 delegeyi hatırlatarak, "O imzaları bana yönlendir. Kaybetsem bile en azından kürsüye çıkıp tek tek anlatmış olacağım olan biteni. Bu haksızlıklara, hukuksuzluklara, dayatmalara icazetli demokrasiye karşı çıkan delegelerden imza istiyorum"dedi.

EVRİN GÜVENDİK