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ve 'da okulların tatil süresi uzatıldı

Elazığ ve Malatya'da okulların tatil süresi uzatıldı

06.02.2020, 12:17

Yaşanan sonrası 'da kent genelinde, 'da ise Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde eğitime verilen ara 'a kadar uzatıldı.

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

AA

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