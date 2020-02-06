İkinci çığ faciası! 33 kişi yaşamını yitirdi

Van Bahçesaray’da, çığ düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine de çığ düştü. AFAD feci olayda 33 kişinin can verdiğini, 53 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin üzerine çığ düştü. Van Valisi Bilmez, faciada 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, AFAD gün içinde can kaybının 33'e yükseldiğini duyurdu. Van-bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde önceki gün düşen çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kurtarılmıştı. Bölgede çığ altındaki iki kişi için çalışma başlatılmıştı.

AFAD MÜDÜRÜ YARALI

DÜN sabah çalışmaların sürdüğü sırada çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. AFAD ikinci faciada 33 kişinin can verdiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı. Van AFAD İl Müdürü Usman Uçar'ın da yer aldığı yaralıların Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Erzurum'dan gönderilen 10 kişilik uzman ekibin takviyesiyle sürdürüldü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN GİTTİLER

AFAD, olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiğini, ayrıca 75 kişilik JAK ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 aracın Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderildiğini açıkladı. Bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 aracın sevk edildiğini bildiren AFAD yetkilileri, "28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi görev başında. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu, 3 mobil baz istasyonu daha yolda" açıklamasında bulundu.