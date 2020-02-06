İzmir-İstanbul uçağı pistten çıkıp parçalandı

Sabiha Gökçen’e iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus’a ait yolcu uçağı 3 yerinden parçalandı. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı olmadığı, 52 kişinin yaralandığı açıklandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC2193 numaralı yolcu uçağı pistten çıkarak savruldu. 18.18'de iniş yaptıktan sonra yerde tutunamayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkan uçak üç yerinden parçalandı. Uçakta yangın meydana gelirken, yolcular arasında büyük panik yaşandı.

Kaza sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili ilk açıklamayı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mürettebat dahil 177 kişinin bulunduğu uçakta 171 yolcunun tahliye edildiğini, 52 kişinin yaralandığını ancak can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

SU BİRİKİNTİSİNDEN

İsminin açıklanmasını istemeyen bir pilot eğitmeni, "Uçağın indiği saatlerdeki meteorolojik raporlara göre aşırı yan rüzgarı ve yoğun yağmur nedeniyle pistte oluşan su birikintileri kazaya neden olmuştur. Pilotaj hatası olma ihtimali zayıf. Mürettebat ve yolcular dahil kazada ölen yok" diye konuştu.