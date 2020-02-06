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Karantina gemisinde 10 yeni vaka

Karantina gemisinde 10 yeni vaka
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Japonya'da 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

ÖNLEMLER SÜRECEK
Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, düzenlediği basın toplantısında Yokohama Limanı'ndaki gemide tespit edilen ve yaşları 50 ila 80 arasında değişen 10 yolcunun hastaneye yatırıldığını söyledi. Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.
ÇİN'İN KARA GÜN DOSTU TÜRKİYE
Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye, korona virüsü salgınıyla mücadelede kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, "Çin, mücadelenin en kritik döneminde verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyor" dedi. Türk yetkililer, 31 Ocak'ta biyolojik tulum, filtreli maske ve koruyucu kıyafetleri teslim edildikten sonra ülkedeki Türk vatandaşlarını almıştı. Türkiye'nin yardımı, ülkede çok olumlu yorumlanmış, Çinliler Türkiye için "kara gün dostu" benzetmesi yapmıştı.

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