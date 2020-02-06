Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

IHA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş ayrıntı!

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı