Şehit Uzman Onbaşı Uğur Kurt’un 3 yaşındaki kızı Döndü, babasını asker selamıyla uğurladı.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan 3 asker dün son yolculuklarına uğurlandı. Uzman Çavuş Serkan Deprem için memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Deprem'in naaşı, babaevinde alınan helalliğin ardından İrfanlı Camisi'ne götürüldü. Törende şehidin eşi Berna Deprem, kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Yağız Efe ile eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin naaşı, Çamiçi Şehitliği'nde toprağa verildi.

DUALARLA UĞURLANDI

Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt ise, Gaziantep'te defnedildi. Kurt için Kaplan Camii'nde namaz kılındı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Döndü ve babası Abdurahman, eşi Emine yakınları tarafından sakinleştirildi. Şehit Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

15 BİN KİŞİ KATILDI

Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ise memleketi Aksaray'da defnedildi. Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan önce helallik için babaevine ardından da Ulu Cami'ye getirildi. İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Yıldız'ın naaşı, Aksaray Şehitliğine defnedildi.