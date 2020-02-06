Van Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.