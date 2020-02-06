Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.
Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Van Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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