AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamalarından satırbaşları:
İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak.
FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.
Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz.
Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar.
AK Partili 6 isimden İlker Başbuğ'a suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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