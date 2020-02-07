‘Bu zor süreçten güçlü çıkacağız’

Başkan Erdoğan, Elazığ depreminin ardından Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketleri ve İstanbul’daki uçak kazasıyla ilgili mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Yaralarımızı hızla saracak ve inşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız” ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız. Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım."

KABİNE'YE BAŞKANLIK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlarla ilgili çalışmalar ve Van'da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili son durum ele alındığı Külliye'deki toplantıda başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeler de değerlendirildi.



SÜRPRİZ ZİYARET

Başkan Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle buluşmasının ardından resmi programında bulunmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüşen Erdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi.