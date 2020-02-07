İçişleri Bakanlığı'nca, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ faciasını araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirildiği açıklandı.Faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van- Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı'nca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.Van Bahçesaray'da düşen çığın altında kalan bir kişinin daha cenazesi çıkarıldı Van şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ felaketini anlattı Van Gölü'nde facia! Ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanlığı, çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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