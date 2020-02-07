İçişleri Bakanlığı, çığ faciasıyla ilgili soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı'nca, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen iki çığ faciasını araştırmak üzere 3 müfettiş görevlendirildiği açıklandı.Faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah tedbirli olarak yeniden başlatıldı.