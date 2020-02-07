“Kimse yüce Meclis’i hedef gösteremez”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'i hedef gösteren açıklamalarla gündeme gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın AK Partili vekillerle yaptığı toplantının ardından konuşan Çelik, "Bu sıradan bir konu değil. Bu emekli askeri bürokratın siyasi aşağılamaya varan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük. Fakat bu kez 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olmuş yüce Meclis hedef gösteriliyor. Kişiler emekli olduktan sonra birtakım fikirler ortaya atıp sonra da 'Genelkurmay' makamının arkasına sığınamazlar" dedi.

TÜRK DÜŞMANLARI DEVREDE

Yunan vekil skandalının ardından önceki gün de sözde Kürt konferansı düzenleyip azılı PKK'lıları kürsüye çıkararak yeni bir skandala imza atan Avrupa Parlamentosu'yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "AP gittikçe Türkiye düşmanlarının gösteri yaptığı bir yer haline gelmiştir" diye konuştu.