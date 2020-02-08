Ankara’da İdlib zirvesi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin garantörü olan Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hemfikir oldular. Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Rusya'dan gelen bir heyet ile özel İdlib toplantı yapılacağı açıklandı. Slovak mevkidaşı Miroslav Lajcak'ı kabulünün ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi. İdlib'deki durumun vehametini koruduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rejim bizim askerlerimize de saldırdı, 8 şehidimiz oldu. Karşılığını kat kat fazlasıyla verdik. Kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. Artık bu insani dramı ya da felaketi durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

LİDERLER DE GÖRÜŞEBİLİR

Rusya ve İran'la Astana sürecini başlattıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Soçi formatında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmaların amacı İdlib başta olmak üzere Suriye'de ateşkesi tesis edip, kalıcı olmasını sağlamak ve siyasi sürece ivme kazandırmak. Rusya'dan Dışişleri Bakanlığı'nın heyet başkanlığını yaptığı bir heyet geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Eğer ihtiyaç olursa liderler düzeyinde bir görüşme de yapılacak. Amacımız bu zulmü ve rejimin saldırganlığını durdurmak ve Anayasa komisyonu toplantılarına kaldığı yerden devam ederek siyasi sürece ivme kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Türkiye tarafından İdlib'e sevkiyat da son günlerde hız kazandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki gözlem noktalarına dün de çok sayıda zırhlı araç, personel ve askeri mühimmat sevkiyatı yapıldı.



ABD'DEN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

BM Güvenlik Konseyi, İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, konseyde yaptığı konuşmada İdlib'de rejim, Hizbullah ve Rusya'nın sürdürdüğü 'barbar, haksız' askeri saldırıları şiddetle kınadı. İdlib'deki yıkımın boyutuna bakıldığında ne ateşkes ne de siyasi çözüm konusunda Rusya ve rejime güvenilemeyeceğini belirten Craft, "ABD, Türk askerlerinin ölümüne neden olan Esed rejiminin Türk gözlem noktalarına haksız saldırıları karşısında NATO müttefiki Türkiye'ye meşru müdafaasında tam destek veriyor" dedi.



TÜRKİYE'DEN NET MESAJ: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, TSK unsurlarına yönelik İdlib'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini söyledi. Denizer, gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini de dile getirdi.