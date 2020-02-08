Başkan Erdoğan çığ şehidini uğurladı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit olanların cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. 28 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın İstanbul'daki cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı.

'BEDELİNİ ÖDETTİKLERİMİZ'

Cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Bir taraftan cephelerde savaşıyoruz, bir tarafta da şu anda çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz buna sabredeceğiz ve Cihan kardeşimizin öncelikle ailesine rabbimden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun" dedi. İdlib meselesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bir taraftan Van'daki hadise, bir tarafta İdlib'de yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak ve bizler de şehadete ürkerek korkarak değil adeta sevgili peygamberimizin 'keşke ben de o makama ulaşsaydım' dediği gibi o şekilde yürüyeceğiz" dedi. Erdoğan daha sonra Erat'ın ailesiyle birlikte top arabasının arkasında yürüdü. Şehit cenazesi, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.



Şehit Keskin'in ailesi törende gözyaşlarını tutamadı.



ON BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Van'daki felakette ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesi ise Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Keskin'in ailesini evinde ziyaret ederek baş sağlığında bulundu. Çine Merkez Çarşı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi on binlerce kişi tarafından Karacahayıt İdil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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