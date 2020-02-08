Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenileme çalışmaları biten Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir" dedi.

İstanbul'un simge spor tesislerinden olan ve yenileme çalışmaları sona eren Burhan Felek Atletizm Stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul'un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir. Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk.







Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondüsyon salonu vardır.

7 GÜN 24 SAAT AÇIK OLACAK

Buradan tüm gençlerimize şu müjdeyi vermek isterim. Burhan Felek 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Böylece okula ve işe gidenler de kullanabilecek. Bu tesisleri çürüyüp gitsin diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesisleri kullansın istiyoruz.





Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Spor tesislerine eski parayla 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık. İnşa ettiğimiz tesisler sayesinde lisanslı sporcu sayısında bir patlama yaşıyoruz. 9 buçuk milyon lisanslı sporcu bulunuyor ülkemizde.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız, devrim niteliğinde bir adım attı. Artık gençlerimiz okul mu spor mu ikilemi arasında kalmayacak. Artık sporcularımız anlaşmalı 28 vakıf okulunda yüzde yüz burslu okuyacak.







YENİ BİR KAMPANYA DAHA BAŞLATIYORUZ

Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya devam ediyoruz. Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahibiz. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesine uygun olan her yere 10 bin pota yerleştiriyoruz.



3 gün önce imzayı attım, vatandaşlığa attım. Shane Larkin'in milli takıma katılımı için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sahalarda ter döken evlatlarımız arasından yeni şampiyonlar çıkacak.